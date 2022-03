Rubano in un supermercato in via Pistoiese e aggrediscono il direttore: arrestati dai Carabinieri

FIRENZE – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Firenze Peretola hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di tentata rapina, un uomo e una donna di origine romena, 22 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due sono stati sorpresi dal direttore di un […]

FIRENZE – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Firenze Peretola hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di tentata rapina, un uomo e una donna di origine romena, 22 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due sono stati sorpresi dal direttore di un supermercato in via Pistoiese mentre stavano uscendo senza pagare la merce riposta in uno zaino. Allo scopo di assicurarsi la fuga hanno addirittura colpito con gomitate e calci il direttore, prima di essere fermati dai Carabinieri immediatamente intervenuti. La refurtiva, consistente in numerosi generi alimentari, dal valore di 480 euro circa, è stata restituita al negozio mentre i due verranno giudicati nella mattinata odierna con il rito direttissimo.