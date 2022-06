Rubano una bicicletta nei pressi di un’abitazione: un arresto e una denuncia

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, nel pomeriggio di ieri, sabato 4 giugno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in in arresto un 18enne, già gravato da precedenti di polizia, e denunciato in stato di libertà il complice 17enne, perché ritenuti responsabili in concorso […]

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, nel pomeriggio di ieri, sabato 4 giugno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in in arresto un 18enne, già gravato da precedenti di polizia, e denunciato in stato di libertà il complice 17enne, perché ritenuti responsabili in concorso di furto in abitazione, in particolare di una bicicletta custodita nel giardino di un appartamento in via San Martino. I due sono stati notati e fermati subito dopo il fatto dalla pattuglia dei Carabinieri che si era insospettita dall’atteggiamento della “coppia”, che nel frattempo aveva tentato di disfarsi della refurtiva. La bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani.