Rubinetti a secco martedì 24 a Campi Bisenzio: ecco in quali strade

CAMPI BISENZIO – Publiacqua informa che, causa lavori sulla rete DN 400 (diametro di 40 centimetri) di via del Pantano, dalle 8.30 di martedì 24 novembre si registreranno mancanze d’acqua nelle seguenti strade: via Fibbiana via Fratelli Cervi, via Pantano, via San Quirico, via Fratelli Rosselli, via Gobetti, via dello Scalo, via Torta, via Marinella, via Palagio, via Santa Giuditta. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio: “Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro”.