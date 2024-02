Rugby, Cavalieri Union tornano alla vittoria: Civitavecchia battuto 40-17

PRATO/SESTO FIORENTINO – Messo in archivio il passo falso di Roma, i Cavalieri Union sono tornati alla vittoria per 40-17 con il Civitavecchia. Al termine del match giocato al Chersoni sono arrivati cinque punti e una buona iniezione di fiducia. La partita è stata ben indirizzata nel corso del primo tempo, quando i ragazzi allenati da coach Chiesa hanno realizzato 6 mete in rapida successione, andando al riposo con il punteggio a loro favore di 40-0. Poi, nella seconda frazione, gli ospiti si sono compattati e hanno reagito, riuscendo a marcare tre volte. Il risultato però era già stato acquisito precedentemente e non c’è stato spazio per la rimonta. I Cavalieri Union hanno costruito le azioni migliori quando hanno alzato il ritmo degli attacchi. Da elogiare il lavoro del pacchetto di mischia, che ha costantemente fornito ai trequarti palloni di qualità. Lo sviluppo del gioco negli spazi allargati ha premiato le qualità di Fattori, Nistri, Guidoreni, Magni e Pancini, bravissimi a concretizzare in meta ogni occasione creata. Dopo questa prova superata positivamente la squadra si prepara ad affrontare un nuovo impegno da non fallire. Domenica 3 marzo è in programma la trasferta in terra campana, dove i Cavalieri Union affronteranno il Rugby Napoli Afragola.