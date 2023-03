Rugby, i Cavalieri Union ad Avezzano per il recupero del 15° turno di campionato

PRATO/SESTO FIORENTINO – La partita con la Lazio è stata già messa in archivio e i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto si preparano ad affrontare un nuovo appuntamento di campionato. Domenica 12 marzo gli uomini di coach Chiesa saranno impegnati in trasferta con il Rugby Avezzano nel recupero della 15° giornata di serie A, turno […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – La partita con la Lazio è stata già messa in archivio e i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto si preparano ad affrontare un nuovo appuntamento di campionato. Domenica 12 marzo gli uomini di coach Chiesa saranno impegnati in trasferta con il Rugby Avezzano nel recupero della 15° giornata di serie A, turno non disputato a causa della rimozione dell’ordigno bellico che aveva interessato praticamente tutta la città abruzzese.

Dopo il big match della settimana scorsa concluso con la seconda sconfitta stagionale, la squadra si è rimessa subito al lavoro per cercare di riprendere il percorso verso i play-off. Una lotta al secondo posto che ancora non è da considerarsi affatto conclusa, visto che la Capitolina, attualmente al secondo posto, ha una partita in più e 64 punti, mentre i Cavalieri Union sono terzi a 56, ma con la squadra romana che nel girone di ritorno deve ancora affrontare la Lazio e lo scontro diretto proprio con i ragazzi del Prato Sesto all’ultima giornata.

Prima di fare calcoli elaborati e prematuri, è giusto concentrarsi sulle partite più vicine nel tempo, a partire esattamente da quella di Avezzano che si preannuncia molto impegnativa. La squadra Marsicana infatti nonostante lo status di neopromossa si è dimostrata una formazione di tutto rispetto, staziona al quarto posto in classifica (quota 39 punti ) e già nella sfida di andata aveva fatto vedere ottime qualità tecniche. Dunque sul campo “Angelo Trombetta” sarà necessario mettere in campo un grande agonismo e tutte quelle soluzioni tattiche adeguate a contrastare una compagine che fra le mura casalinghe sa ottenere il meglio.

La prima squadra dei Cavalieri Union partirà alla volta dell’Abruzzo sabato pomeriggio. La formazione ricalca a grandi linee quella che ha giocato una settimana fa al Chersoni, con Nistri e Magni fuori dai 23 convocati perché alle prese con degli infortuni rilevanti. Rientrano in squadra Davide Gardinale e Vanni Fattori.