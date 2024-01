Rugby, i Cavalieri Union battono Avezzano 24-19 e centrano il decimo successo in undici partite

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il girone di andata del campionato di serie A di rugby è terminato con una nuova vittoria per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che hanno espugnato Avezzano con il risultato di 19-24, ottenendo la decima affermazione in undici gare dall’inizio del torneo. Un successo non banale perché arrivato in casa della […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il girone di andata del campionato di serie A di rugby è terminato con una nuova vittoria per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che hanno espugnato Avezzano con il risultato di 19-24, ottenendo la decima affermazione in undici gare dall’inizio del torneo. Un successo non banale perché arrivato in casa della terza in classifica, una formazione di qualità che ha dimostrato di essere molto reattiva fino all’ottantesimo minuto. Gli uomini allenati da Alberto Chiesa mantengono così il passo e anche i cinque punti di distacco che li separano dalla Lazio, ancora capolista dopo la larga vittoria casalinga con il Livorno. Il match giocato in terra abruzzese è iniziato al meglio per i Cavalieri, abili a portare l’inerzia della partita sul 19-0 con cui si è chiuso il primo tempo. Tre mete e tanta concentrazione che inizialmente non hanno lasciato scampo ai padroni di casa. Poi il ritorno dell’Avezzano che prende in mano le operazioni e nel secondo tempo, complice anche un po’ di indisciplina, si riporta sotto nel punteggio fino al 19-19. A chiudere i giochi ci ha pensato Vieri Fattori, in meta allo scadere per il 19-24 finale.

“Sono orgoglioso del fatto che i ragazzi abbiano scelto di giocare l’ultimo pallone della partita senza andare per i pali. Con quella scelta – queste le parole di coach Chiesa – è arrivata la quarta meta e il punto di bonus. Una dimostrazione di maturità da parte del gruppo. Fino a quel momento la partita aveva vissuto sulle montagne russe delle emozioni: un primo tempo impeccabile e poi una ripresa costellata da situazioni più difficili, causate un po’ anche da noi, che non siamo stati capaci di chiudere la pratica quando era il momento. Nel secondo tempo Avezzano è riemerso con grande energia, ma nonostante questo siamo riusciti a reagire nel momento giusto. Siamo felicissimi di quello che abbiamo fatto in casa della terza forza del campionato e ora la testa va al prossimo appuntamento con la Rugby Roma Olimpic”.