Rugby, i Cavalieri Union battono nettamente Villa Pamphili

PRATO/SESTO FIORENTINO – Quindicesima vittoria stagionale e cinque punti in classifica. I due obiettivi della prima squadra nella partita con il Villa Pamphili sono stati centrati pienamente. Gli uomini allenati da coach Alberto Chiesa hanno piegato la resistenza ospite con il punteggio di 75-7, frutto di 11 mete e 10 trasformazioni. Il confronto con la squadra biancoverde, valido per la diciassettesima giornata del campionato di serie A, è rimasto in equilibrio per 20 minuti. Poi la meta di Righini ha sbloccato la situazione e i Cavalieri da quel momento in poi non si sono più fermati. Il forcing di Puglia e compagni ha prodotto azioni pericolose a ripetizione, con Marioni e Pesci autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. La prestazione collettiva ha comunque visto protagonisti tutti i giocatori a referto, compresa la panchina, che quando è entrata ha dato un grande impulso al gioco. Gli avversari, nonostante il largo divario di punteggio, hanno lottato fino all’ottantesimo dimostrando di rispettare a pieno l’impegno agonistico. Adesso per i Cavalieri si apre una intensa settimana di lavoro: domenica 24 marzo si giocherà il derby toscano con il Livorno Rugby 1931 in casa dei labronici, attualmente terzi in classifica.