Rugby, i Cavalieri Union iniziano il nuovo anno con un’altra vittoria: travolto il Paganica

PRATO/SESTO FIORENTINO – Primo appuntamento dell’anno e prima vittoria per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Sul campo Chersoni di Iolo, nulla ha potuto il Paganica Rugby che ha dovuto cedere 71-14 nei confronti dei ragazzi allenati da Alberto Chiesa. Il match non è mai stato in discussione sul piano del punteggio, ma gli ospiti hanno dimostrato di avere una grande caparbietà fino alla fine della gara: la seconda meta ottenuta al 77′ minuto ne è la conferma. Alla fine dell’incontro diretto dall’arbitro Fabio Arnone si potevano contare 13 mete totali, di cui 11 segnate dai Cavalieri. Il solco fra le due squadre nasce soprattutto nel primo tempo, una fase della partita in cui le combinazioni del Prato Sesto sugli spazi allargati non hanno lasciato scampo agli ospiti. Apre le marcature Alberto Reali, poi Tommaso Dalla Porta, Giorgio Sansone e Tommaso Marioni chiudono la questione del bonus offensivo al 30′ minuto. Al 35′ il sussulto del Paganica che va in meta su un bel calcetto di Rotellini raccolto da Zugaro.

Altre due mete di Pancini e Zucconi arrotondano il risultato del primo tempo, che si chiude sul 40-7. Nella seconda frazione la panchina entra in blocco e fa subito valere la sua brillantezza atletica. Reali segna ancora, Bencini replica tre minuti dopo e Nistri al 50′ aggiunge un’altra meta, quella del 59-7. C’è ancora spazio per un altro acuto di Reali, vero mattatore di giornata e per la marcatura di Fondi che chiude sostanzialmente i giochi. I Cavalieri Union così raccolgono la nona vittoria stagionale, che è anche il primo sigillo del 2024 con l’aggiunta dei 5 punti in classifica. Semplicemente il miglior modo per preparare la prossima insidiosa trasferta di Avezzano di domenica 21 gennaio.