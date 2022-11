Rugby: i Cavalieri Union Prato Sesto vincono il derby di serie C. Ora la sfida decisiva con il San Vincenzo

SESTO FIORENTINO – Derby della Piana domenica scorsa sul campo di Coiano che ha visto di fronte le due formazioni di serie C dei Cavalieri Union Prato Sesto e dei Gispi Tigers, l’altra compagine dell’area pratese. e per la squadra cadetta del club che unisce le forze delle due cittadine è tempo di festeggiare: al […]

SESTO FIORENTINO – Derby della Piana domenica scorsa sul campo di Coiano che ha visto di fronte le due formazioni di serie C dei Cavalieri Union Prato Sesto e dei Gispi Tigers, l’altra compagine dell’area pratese. e per la squadra cadetta del club che unisce le forze delle due cittadine è tempo di festeggiare: al fischio finale hanno avuto la meglio i ragazzi allenati da Massimo Mango e Marco Turchi, che si sono imposti con il punteggio di 18-3. Dopo una prima marcatura di Carafa al piede e la pronta risposta del Gispi, è arrivata la reazione dei prato-sestesi. Sono stati Rabassi e Bandini a portare il pallone oltre la linea nel corso della ripresa di un match teso ma sostanzialmente corretto, senza troppo spazio per il bel gioco. Ci ha pensato infine a Carafa ad arrotondare il punteggio con un altro calcio di punizione ed una trasformazione.

Soddisfatto coach Massimo Mango che ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi: “La partita è stata vinta grazie a una efficace prestazione collettiva, arricchita dalla buona resa nelle fasi statiche dei primi 8 uomini del pacchetto. “Siamo stati bravi a rendere le mischie ordinate sempre avanzanti e a recuperare dei buoni palloni da rimessa laterale. Due aspetti del gioco dove il Gispi è sempre competitivo e può contare su giocatori di grande esperienza. Mi ha fatto piacere assistere all’esordio assoluto su un campo da rugby di Simone Maggi e sono molto contento di aver visto i miei ragazzi giocare senza cadere in atti di indisciplina”. “Per noi – ha aggiunto – è stata una affermazione importante a livello di identità. Questa partita non era, come ha detto qualcuno, un derby fra una squadra di Sesto e una di Prato. Noi siamo la squadra cadetta dei Cavalieri Union Prato Sesto e rappresentiamo il club e tutto il territorio. Questa vittoria ci ha permesso di ribadirlo”. Questa la formazione schierata a Coiano: Pesci, Bandini, Mescolini, Miranda, Bruscagli, Turchi, Carafa, Del Bene, Rabassi, Amerini, Calamai, Koumgan, Pesucci, Maggi, Biglietti; a disposizione entrati nel corso della gara: Perulli, Nepi, Giuliani, Grossi, Nencetti, Esercitato, Agostini. Ora per i Cavalieri Union cadetti si prospetta una partita alla portata, domenica 13 novembre sul campo amico di Sesto Fiorentino, dove arriva il San Vincenzo. La squadra della costa tirrenica è l’ultimo avversario di questa seconda fase preliminare della serie C, che serve a delineare un ranking di tutte le squadre toscane e qualificarsi al girone promozione interregionale che partirà nel mese di dicembre. Una vittoria varrebbe il quarto posto nel ranking, dietro a Firenze 1931 cadetti, Arezzo e Mascalzoni del Canale, garantendo ampie probabilità di passaggio nel girone promozione dove provare a giocarsi le carte a disposizione per il passaggio in serie B.