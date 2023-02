Rugby: i Cavalieri Union vincono anche a Napoli e centrano il successo numero dodici in campionato

PRATO/SESTO FIORENTINO – Vittoria autorevole dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che oggi, domenica 19 febbraio, hanno battuto il Napoli Afragola con il punteggio di 42-19. La quattordicesima giornata del campionato di serie A è terminata quindi nel migliore dei modi per la squadra allenata da Alberto Chiesa, ancora seconda in classifica e sempre più […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Vittoria autorevole dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che oggi, domenica 19 febbraio, hanno battuto il Napoli Afragola con il punteggio di 42-19. La quattordicesima giornata del campionato di serie A è terminata quindi nel migliore dei modi per la squadra allenata da Alberto Chiesa, ancora seconda in classifica e sempre più proiettata alle prossime sfide con Avezzano e Lazio. Al Chersoni è andata in scena una partita vivace, in cui i Cavalieri Union hanno messo le cose in chiaro molto presto: al 21′ le mete segnate erano 4, con il punto di bonus offensivo già in tasca. Gli ospiti da parte loro non hanno mai mollato e, seppur in modo discontinuo, si sono resi pericolosi fin quasi al raggiungimento del bonus difensivo.

Al 5′ minuto è Renzoni a schiacciare per ultimo dopo una serie di pick and go ripetuti nei pressi della meta. Replica a distanza di 10 minuti Castellana, abile ad accelerare dentro l’area dei 22 metri e poi a depositare oltre la linea. Il giovane Matteo Fondi aumenta il punteggio al 19′, quando Magni sceglie di risalire il campo alla mano. La palla arriva fino all’ala e Fondi arriva in progressione fino alla meta. La partita prende un indirizzo quasi definitivo al 21′ grazie alla meta di Nistri, bravo a finalizzare un guizzo, sempre di Fondi, lungo l’out di destra.

Al 28′ Conigli rimedia un giallo e Napoli traduce subito in punti la superiorità numerica. Da una mischia ordinata sotto i pali ne esce una spinta dominante degli ospiti che costringe il direttore di gara ad assegnare la meta di punizione. Non succede più nulla di rilevante fino al 40′. Il secondo tempo inizia con un Napoli volenteroso che al 2′ si riporta sotto nel punteggio. Da una possibile azione da meta dei Cavalieri Union sull’asse Nistri – Marioni si avventa il centro del Napoli, Dolores che intercetta e vola in meta. La risposta dei Cavalieri Union è immediata, 5 minuti dopo la meta della squadra partenopea ci pensa Dalla Porta a bucare la linea difensiva degli ospiti e a realizzare la quinta marcatura che corona la sua prestazione da migliore in campo.

Al 21′ Bartali festeggia al meglio il suo ritorno in campo e finalizza una sequenza in cui Magni e Fondi battono la difesa con due pregevoli off-load. Il Napoli non ha finito le energie e tenta l’assalto al punto di bonus difensivo ancora con una meta di Dolores. Gli ultimi 10 minuti, nonostante il forcing degli ospiti dentro i 22 avversari, non cambiano il punteggio. Al fischio finale dell’arbitro Marrazzo i Cavalieri Union possono festeggiare la dodicesima vittoria stagionale.