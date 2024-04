Rugby, in serie C successo della formazione Cadetta nel big match con UR Firenze

SESTO FIORENTINO/PRATO – Il campo di Querceto a Sesto Fiorentino ha ospitato i due attesi incontri di domenica 7 aprile. La squadra under 18 regionale e quella Cadetta dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto non hanno tradito le attese, battendo per 64-12 i Mascalzoni del Canale e per 35-15 i pari età di UR Firenze. Il primo match che ha […]

SESTO FIORENTINO/PRATO – Il campo di Querceto a Sesto Fiorentino ha ospitato i due attesi incontri di domenica 7 aprile. La squadra under 18 regionale e quella Cadetta dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto non hanno tradito le attese, battendo per 64-12 i Mascalzoni del Canale e per 35-15 i pari età di UR Firenze. Il primo match che ha aperto la giornata di rugby, ha visto i ragazzi allenati da Bessi e Pagliai imporsi nettamente sulla franchigia costiera. Settanta minuti giocati ad alta intensità in cui la formazione juniores del Prato Sesto ha consolidato i progressi evidenziati nelle ultime settimane. Questo risultato consente di affrontare il prossimo match interno contro Livorno con rinnovata fiducia. La formazione dei Cavalieri Union: Bedini, Bianchi, Boddi, Castellana, Colella, Colombo, Coscarelli, Degl’innocenti, Donati, Ferrini, Forzini, Giagnoni, Giugni, Giustolisi, Innocenti, Magnini, Nocentini A, Nocentini T, Papucci, Parrini, Poli, Scali, Tarlini, Tosi.

Alle 15.30 invece era in programma la sfida di alta classifica del campionato toscano di serie C tra Cavalieri Union e UR Firenze. Le due compagini si presentavano alla prima giornata del girone di ritorno con due sole lunghezze di differenza: Cavalieri secondi a quota 20 punti, UR Firenze primo a 22 punti. Lo scontro diretto ha dato ragione ai ragazzi allenati da Lorenzo Calamai, capaci di conquistare anche il prezioso punto di bonus. “UR Firenze è stata una squadra dura da battere, – ha commentato l’allenatore Lorenzo Calamai – va dato loro merito di aver contribuito ad una bella partita. Noi abbiamo dovuto costruire la vittoria lentamente, perché nonostante la prestazione positiva, in alcuni frangenti siamo stati un po’ imprecisi e loro ci hanno messo molto alla prova sul piano fisico”. Le cinque mete totali realizzate da Facchini (doppietta per lui), Guidoreni, Fondi e Carafa hanno tenuto la formazione fiorentina a distanza di sicurezza. Prosegue Calamai: “Festeggiamo un successo importante, messo al sicuro nel primo tempo e finalizzato nella ripresa, quando il focus sul piano di gioco è rimasto ben calibrato da parte di tutti gli atleti in campo. Ora siamo in vantaggio di 3 punti in graduatoria, ma con un intero girone di ritorno da affrontare. Lo abbiamo detto ai ragazzi, ogni obiettivo è possibile, perché il nostro campionato sostanzialmente inizia ora”.