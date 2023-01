Rugby: le giovanili dei Cavalieri Union si preparano a tornare in campo

SESTO FIORENTINO – Un lungo periodo di pausa è appena terminato e le categorie juniores dei Cavalieri Union si preparano a tornare in campo.Domenica 15 gennaio le squadre under 19 e under 17 riprenderanno il proprio cammino nei rispettivi campionati, alle prese con due appuntamenti subito stimolanti.Scenderanno in campo i ragazzi della squadra under 17 che alle 13.30 sul […]

SESTO FIORENTINO – Un lungo periodo di pausa è appena terminato e le categorie juniores dei Cavalieri Union si preparano a tornare in campo.Domenica 15 gennaio le squadre under 19 e under 17 riprenderanno il proprio cammino nei rispettivi campionati, alle prese con due appuntamenti subito stimolanti.Scenderanno in campo i ragazzi della squadra under 17 che alle 13.30 sul campo di Piacenza cercheranno di riscattare le ultime due sconfitte che hanno chiuso il 2022. Il gruppo che partecipa al campionato Elite si trova al quarto posto in classifica nel girone tosco emiliano e arriva al match con lo spirito giusto di chi vuole rimettere in carreggiata il proprio cammino agonistico.

Sempre in trasferta inizierà il 2023 dell’under 19, impegnata nel settimo turno del campionato elite con il Rugby Parma 1931. Prima della sosta era arrivata una sconfitta di misura con il Capitolina per 14-21. I ragazzi di Calamai ora sono al quinto posto con 18 punti, mentre i gialloblù sono ottavi con 8 punti. Nonostante i tanti infortuni in cui sono incappati alcuni giocatori di mischia, le sensazioni raccolte dopo il match con la formazione romana sono state comunque positive e adesso, dopo tre settimane di lavoro senza competizioni, si presenta la possibilità di cercare nuovi punti importanti per il prosieguo del campionato. Tutto il settore juniores inoltre può festeggiare la convocazione di Ethan Cella, Filippo Giagnoni, Gabriele Di Guida, Andrea Tizzi al raduno di attività federale per l’area centro sud della categoria Under 17, svolto a Roma dal 6 all’8 gennaio. Con la serie A ferma fino al 22 gennaio, gli impegni del settore seniores coinvolgono solo la squadra Cadetta che domenica 15 gennaio allo stadio Lodigiani affronterà il derby con il Rugby Firenze 1931, valevole come terzo turno del campionato promozione interregionale di Serie C. Prima di questa gara sono arrivate una vittoria e una sconfitta che collocano la squadra di Mango e Turchi a metà classifica con 4 punti.