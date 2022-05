Rugby: le Puma ribaltano la sconfitta dell’andata con il Torre Del Greco e centrano la finale di Conference Cup

CAMPI BISENZIO – Splendida prova de Le Puma Bisenzio che soffrono, lottano e rischiano, ma alla fine, grazie alla meta segnata ad inizio ripresa da Emma Hill, trovano una vittoria storica che, con la conquista della finale di Conference Cup, sancisce il coronamento di una stagione.

Il cuore più che la tecnica, lo spirito di sacrificio e la voglia di vincere più che la precisione hanno permesso al quindici di Cirri e Moroni di compiere una vera impresa ribaltando il risultato dell’andata (15-11) ed eliminando una degna avversaria come si è dimostrata la squadra dell’Amatori Torre Del Greco, che ha fatto vedere di essere ben altra cosa rispetto alla squadra affrontata nell’ultimo campionato prima del Covid. Il 7-0 finale, racconta che la sfida è stata difficile e la qualificazione è rimasta in bilico fino alla fine. La previsione della vigilia, di una partita che si sarebbe decisa con un margine molto ridotto, è stata confermata e l’atteggiamento delle due squadre che si sono affrontate a viso aperto è stato subito improntato alla ricerca della segnatura.

Le Puma sapevano di dover segnare per passare il turno e il tecnico Lorenzo Cirri, ha apportato alcuni cambiamenti rispetto allo schieramento dell’andata con una squadra solida in difesa e decisa di giocarsi il tutto per tutto usando la potenza del pack, il gioco al piede ed una pragmatica ricerca degli spazi. Le campane sono partite subito forte attaccando, come all’andata, per linee dirette e la difesa toscana ha mostrato inizialmente qualche sbavatura e il campo si è visto qualche errore di troppo nel momento di capitalizzare il possesso vicino alla meta avversaria con il pick&go o con la maul avanzante.

La partita è proseguita sul filo dell’equilibrio, con Cottini e Difesca per Poli e Cenni all’inizio della ripresa. Passano meno di cinque minuti e Hill si infila nel varco giusto resistendo ad un tentativo disperato di placcaggio e schiacciando in meta. La trasformazione di Spagnoli fissa il risultato sul 7-0. Le Puma sentono che è il momento di rompere la partita ed attaccano con convinzione senza riuscire però a bucare l’arcigna difesa campana, anche quando qualche minuto dopo la meta arriva un cartellino giallo per le partenopee per un placcaggio alto ai danni di Bucalossi lanciata in meta. Nell’ultima parte di gara, Tuci rileva una stremata Novelli (autrice di un’ottima prova difensiva con tanti placcaggi efficaci messi a segno), Bargagna entra per Garuglieri e Santini per Sargenti. E’ il momento più difficile per Le Puma, con le leonesse che si affacciano pericolosamente nei 22m rossoblu. Con le energie ormai al limite esce il grande carattere de Le Puma, che non mollano un centimetro recuperano palloni e tengono a distanza le avversarie con il piede di Hill e Di Vitantonio. Il fischio finale mette la ciliegina sulla torta di una partita giocata con grande determinazione e coraggio, il 7-0 finale garantisce la conquista della finale di Parma, domenica prossima, con il Cus Milano. Il sogno de Le Puma Bisenzio continua.

(Info e immagine riprese dal sito https://lepumabisenzio.blogspot.com)