“Rumori fuori scena” al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Saranno The Kitchen Company e “Rumori fuori scena” (Noises Off) di Michael Frayn, una delle commedie più esilaranti e amate della storia del teatro moderno, un capolavoro del metateatro che mette in scena il dietro le quinte di una compagnia alle prese con una disastrosa tournée al centro della serata di martedì 4 novembre ore 21 al Teatrodante Carlo Monni. “Rumori fuori scena”, per la regia di Massimo Chiesa e la traduzione di Filippo Ottoni, è lo spettacolo più rappresentato nella storia di The Kitchen Company, divertendo milioni di spettatori in tutto il mondo e diventando un autentico cult del teatro comico: con un ritmo travolgente e una precisione scenica irresistibile, la commedia di Frayn racconta tre momenti della vita di una compagnia teatrale professionale, dalla caotica prova generale, al dietro le quinte di una replica in tournée, fino al disastroso e irresistibilmente esilarante spettacolo finale. La pièce, arricchita dalle musiche dei Monty Python, vede in scena: Daria D’Aloia (Signora Clackett/Dotty Otley), Fabrizio Careddu (regista Lloyd Dallas), Mauro D’Amico (Roger Tramplemain/Garry Lejeune), Susanna Valtucci (Vicki/Brooke Ashton), Lidia Castella (assistente Poppy Norton Taylor), Lorenzo Tolusso (Philip Brent/uno sceicco/Frederick Fellowes), Caterina Cottafavi (Flavia Brent/Belinda Blair), Fabio Facchini (direttore di scena Tim Allgood) e Marco Zanutto (uno scassinatore/Salsdon Mowbray).