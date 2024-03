Ruote classiche Prato, 8.000 euro al Comitato Pro emergenze città di Prato. C’è il bando per la distribuzione delle risorse

PRATO – Ieri pomeriggio il sindaco Matteo Biffoni, insieme all’assessore Benedetta Squittieri e al presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, ha ricevuto i rappresentanti di Ruote Classiche Club Prato per la consegna del ricavato dell’asta benefica che si è svolta lo scorso 10 febbraio in favore del Comitato Pro emergenze città di Prato Onlus a […]

PRATO – Ieri pomeriggio il sindaco Matteo Biffoni, insieme all’assessore Benedetta Squittieri e al presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, ha ricevuto i rappresentanti di Ruote Classiche Club Prato per la consegna del ricavato dell’asta benefica che si è svolta lo scorso 10 febbraio in favore del Comitato Pro emergenze città di Prato Onlus a seguito dell’alluvione che ha colpito la città i primi giorni di novembre. Il ricavato dell’asta è stato di 8.000 euro e sarà destinato all’acquisto di un drone professionale in uso alla Protezione civile per il monitoraggio del territorio.

Il Comitato Città di Prato pro emergenze onlus ha avviato inoltre le procedure per distribuzione delle risorse economiche ai nuclei familiari residenti/domiciliati nei Comuni della provincia di Prato danneggiata dall’alluvione dello scorso novembre che hanno inviato la richiesta al bando pubblicato l’8 gennaio. Sulla base delle donazioni e richieste economiche ricevute il contributo di solidarietà è stato aumentato da un importo massimo di 300 a un importo massimo di 600 euro per ogni domanda pervenuta e accettata. Il comitato, attraverso gli uffici preposti, contatterà i nuclei familiari che hanno inviato la richiesta entro i tempi chiedendo loro se hanno la possibilità di fornire ulteriori documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute relative all’acquisto di beni mobili non registrati e/o di interventi di ripristino eseguiti all’interno della abitazione quali copia di scontrino “parlante” o di fattura per raggiungere la soglia massima del contributo o superiore. Nel caso il richiedente non abbia ancora provveduto all’effettuazione dei lavori e/o al nuovo acquisto dei beni danneggiati dagli eventi alluvionali si impegna a fornire successivamente al Comitato il documento comprovante le spese/acquisto effettuati entro il termine ultimo dell’8 luglio.