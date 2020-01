Russo (M5S) “Sconcerto: Per Sesto appoggia Giani, ma i primi sono contrari all’aeroporto e il secondo no”

SESTO FIORENTINO – “Durante l’ultimo Consiglio Comunale abbiamo appreso che la lista civica Per Sesto sosterrà il candidato del centrosinistra Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali della Toscana. Il MoVimento 5 Stelle esprime sconcerto per questa scelta, in quanto la lista civica Per Sesto ha sostenuto e contribuito a far eleggere il Sindaco Falchi, facendo tra l’altro del NO alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola una delle sue principali battaglie”. Ad affermarlo, in una nota, la consigliera del Movimento 5 Stelle Flora Russo. “Come abbiamo già avuto modo di leggere e ascoltare – prosegue la nota – il candidato Giani è invece di tutt’altra posizione, avendo già espresso un ampio parere favorevole all’ampliamento dell’aeroporto. La paura vince sulle idee, sui programmi, sulla coerenza, tradendo così la fiducia richiesta dai cittadini. Il MoVimento 5 Stelle si oppone a questo sterile dualismo destra/sinistra, ritenendo invece fondamentale un confronto sui temi, sui programmi e sulle azioni portate avanti a livello nazionale e regionale”.