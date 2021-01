Russo (M5S) “Solidarietà alle donne polacche”

SESTO FIORENTINO – “Il MoVimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino esprime piena solidarietà alle donne polacche, al Movimento delle donne e alle migliaia di cittadini oggetto in questi giorni di una violenta repressione da parte del governo polacco”. Lo afferma in una nota la consigliera del M5S Flora Russo. “Oggi a 100 giorni dall’inizio delle proteste migliaia di donne e uomini sono nuovamente scesi in piazza – prosegue Russo – dando vita ad una grande mobilitazione della società civile contro una sentenza del Tribunale Costituzionale emessa nell’ ottobre scorso ed entrata in vigore due giorni fa. La sentenza riduce ulteriormente l’accesso all’aborto legale e in caso di assistenza i medici rischiano una condanna fino a 3 anni. La Federazione Internazionale per la Pianificazione Familiare denuncia il venir meno dello stato e del diritto in Polonia e chiede l’ intervento dell’Unione Europea”.