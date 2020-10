Russo (M5S) “Troppi guasti sulla rete idrica. Quali sono i controlli che ha fatto Publiacqua?”

SESTO FIORENTINO – “Ancora guasti e disservizi alla rete idrica in varie zone di Sesto Fiorentino. Da alcuni giorni ormai si registrano interruzioni di servizio da parte di Publiacqua. Non bastano più le scuse da parte del gestore Non bastano più gli incontri rassicuranti con i cittadini da parte del Sindaco e la sua Giunta. Non bastano più gli interventi tappabuchi da parte di Publiacqua”. E’ quanto afferma in una nota la consigliera del Movimento 5 Stelle Flora Russo riferendosi ai guasti sulla rete idrica avvenuti in questi giorni.

“E’ urgente – prosegue Russo – dare seguito in meno tempo possibile alla procedura appena avviata di ripubblicizzazione dell’acqua con un colpevole ritardo di quasi 10 anni. Ed è altrettanto urgente che il nostro sindaco anziché andare a caccia di voti e di alleanze per farsi rieleggere, dia risposte chiare e certe ai cittadini che pagano caro un pessimo servizio pretendendo da Publiacqua una soluzione seria e duratura ai problemi. Che interventi ha fatto Publiacqua sulla rete di Sesto? Che controllo ha fatto l’Amministrazione in questi anni? Ne chiederemo conto in Consiglio Comunale”.