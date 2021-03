Russo (M5Stelle) “Vogliamo fare chiarezza sulle nostre posizioni”

SESTO FIORENTINO – “Nel novembre scorso abbiamo partecipato su invito del sindaco Falchi ad un incontro tra le forze politiche del centrosinistra e Italia Viva. Pochi giorni dopo abbiamo ringraziato il Sindaco e comunicato anche pubblicamente la non adesione al percorso proposto”. Così la consigliera del Movimento 5 Stelle Flora Russo che, dice in una nota, di voler “fare chiarezza ai cittadini” sulle previsioni e le possibili alleanze in vista delle prossime amministrative. “Nelle settimane successive, ben prima delle prese di posizioni nazionali, – spiega Russo nella nota – abbiamo incontrato, come già fatto in precedenza, esponenti del PD e della lista Sesto Bene Comune, per verificare l’esistenza di punti programmatici comuni e valutare la fattibilità di una coalizione alternativa . Incontri a cui non è mai stata invitata Italia Viva. Il percorso si è interrotto quando il PD ha deciso di riaprire un tavolo con le forze della maggioranza senza, e lo ribadiamo a chiare lettere, ‘portarsi dietro’ il MoVimento di Sesto Fiorentino, che rimane libero e autonomo nelle decisioni future. Questo è quello che è successo, questa è la realtà attuale. Ce ne faremo una ragione se qualcuno continuerà a sostenere il contrario”.