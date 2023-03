“S/Calvino o della libertà” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sabato 25 marzo alle ore 21,15 al Teatro Manzoni va in scena il quarto spettacolo della stagione del Teatro Manzoni in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. “S/Calvino o della libertà” è un monologo scritto e interpretato da Mario Perrotta che, partendo dall’opera di Italo Calvino, si interroga sulla libertà.

L’autore, regista e interprete Mario Perrotta così descrive lo spettacolo: “Indago le opere di Calvino e, intanto, ho in mente una parola fragile: libertà. Un omaggio personalissimo a un autore che ha saputo modellare, e fortemente, la mia visione delle cose del mondo. Una riflessione sulla libertà”.

Libertà è una parola che segna con forza la nostra contemporaneità, soprattutto dopo che la pandemia ancora in corso ci ha ricordato drammaticamente il senso delle parole segregazione, isolamento, costrizione, solitudine. Oggi, ognuno di noi vorrebbe essere “libero”. Libero di fare, libero di muoversi, di autodeterminarsi, di abbracciare, di incontrare, di dire la propria sui Social, di esprimere sé stesso senza se e senza ma….

In “S/Calvino o della libertà” va in scena un uomo, o meglio, la sua voce interiore. Tra i tanti abitanti delle pagine dei romanzi di Calvino, è quello meno libero: ha un corpo, una lingua e una mente che non rispondono alla sua urgenza di dire, di agire.

Oggi e solo oggi, però, ha deciso di fare spettacolo della sua esistenza, dei suoi pensieri, dei sentimenti che lo agitano. Lui, inchiodato com’è a una croce che non ha voluto, ha deciso di prendersi un’ora d’aria, un’ora e poco più di libertà.

E la cerca, la libertà, tra le pagine dei romanzi del “signor Calvino Italo”, la racconta come sa e come può, la trasforma in versi, in musica, in parabole e collegamenti iperbolici tra un romanzo e l’altro, in canzoni-teatro sarcastiche e frenetiche e improvvisi minuetti intimi.

Il tutto mentre accanto scorre, amaramente ironica, la sua personalissima storia d’amore, una storia impossibile per quel corpo e quella lingua incapaci di parlare…

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it

Mail to: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it Biglietti: Intero: 14 euro, Ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà: 12 euro