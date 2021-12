Sabato 11 dicembre al Centro sociale residenziale di Lastra a Signa “Open Day” del progetto Botteghe della salute

LASTRA A SIGNA – Domani, sabato 11 dicembre, alle 10 presso il Centro Sociale Residenziale di via Togliatti, Uffici servizi alla persona, si svolgerà l’Open Day di presentazione del progetto “Botteghe della salute”. Interverranno l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, il sindaco del Comune di Lastra a Signa Angela Bagni, l’assessore al sociale del […]

LASTRA A SIGNA – Domani, sabato 11 dicembre, alle 10 presso il Centro Sociale Residenziale di via Togliatti, Uffici servizi alla persona, si svolgerà l’Open Day di presentazione del progetto “Botteghe della salute”. Interverranno l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, il sindaco del Comune di Lastra a Signa Angela Bagni, l’assessore al sociale del Comune di Lastra a Signa Matteo Gorini e Hilde March di Anci Toscana. Il progetto “Botteghe della salute”, infatti, è stato voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci propri per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini.

L’iniziativa, attiva a Lastra a Signa da qualche mese, prevede l’apertura di uno sportello presso gli Uffici dei servizio sociale al Centro Sociale residenziale di via Togliatti attraverso il quale un operatore aiuta e supporta il cittadino nell’accesso ad alcuni servizi come: l’attivazione dello Spid, consultazione del fascicolo sanitario elettronico, scarico di ricette dematerializzate, servizio di Cup, cambio medico, prenotazione di tamponi e vaccini, pagamento bollo auto e progetto celiachia. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, su prenotazione, con il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 14 alle 18. Per prenotare occorre chiamare il numero 055-3270115 o scrivere una mail a lastraasigna@botteghedellasalute.toscana.it. Domani, 11 dicembre, lo sportello effettuerà un’apertura straordinaria dalle 9 alle 14.