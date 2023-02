Sabato 11 e martedì 14 febbraio lavori nella zona dei Capitelloni: ecco le modifiche previste alla viabilità

SIGNA – Come da ordinanza della Polizia municipale, da sabato 11 a domenica 12 febbraio, in orario 0-24 o fino al termine dei lavori se in anticipo, all’incrocio fra via dei Colli, largo Capitelloni e via dei Macelli è prevista l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati (i veicoli fatti sostare in violazione […]

SIGNA – Come da ordinanza della Polizia municipale, da sabato 11 a domenica 12 febbraio, in orario 0-24 o fino al termine dei lavori se in anticipo, all’incrocio fra via dei Colli, largo Capitelloni e via dei Macelli è prevista l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati (i veicoli fatti sostare in violazione della suddetta ordinanza saranno rimossi); l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli provenienti da via dei Colli per Lastra a Signa e da via dei Macelli per Lastra a Signa. Saranno ovviamente salvaguardati nei limiti del possibile gli accessi dei veicoli di soccorso e dei residenti. Martedì 14 febbraio, invece, dalle 5.30 alle 7.30 o fine al termine dei lavori se in anticipo, all’incrocio fra via dei Colli, largo Capitelloni e via dei Macelli, è prevista l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli provenienti da via dei Colli per Lastra a Signa e da via dei Macelli per Lastra a Signa per il ripristino del manto stradale.