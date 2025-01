Sabato 11 gennaio al Teatrodante Carlo Monni una giornata fra musica, parole e riflessioni sul linguaggio di genere 

CAMPI BISENZIO – Letizia Dei e il Vertere String Quartet e la sociolinguista Vera Gheno saranno i protagonisti della giornata di sabato 11 gennaio al Teatrodante Carlo Monni dedicata all’arte, all’introspezione e alla cultura: alle 21 il concerto “Forever changed – la vita di un artista” un viaggio musicale tra le musiche di Lou Reed, pensato per esplorare le dinamiche interiori che caratterizzano la vita di ogni artista; prima del concerto, a partire dalle 17.30, nel foyer del teatro si terrà l’evento “Linguaggio di genere – la libertà passa anche dalle parole” con un tavolo delle politiche di genere promosso e organizzato dall’Assessorato alle politiche di genere del Comune di Campi Bisenzio e, a seguire, la presentazione del libro della sociolinguista Vera Gheno “Femminili singolari” (effequ), che affronta il tema della rideterminazione del femminile a partire dalle parole.

Partenza alle 17.30 con “Il tavolo delle politiche di genere”, la presentazione del nuovo logo e la mostra dei disegni dei bambini. A seguire, alle 18.30, la direttrice dell’Accademia dei Perseveranti, Sandra Gesualdi, con il vice-sindaco Federica Petti, presenterà “Femminili singolari”, insieme all’autrice Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice dall’ungherese e divulgatrice, oltre ad autrice di numerosi testi: attraverso le innumerevoli esperienze avute sui social, personali e dell’Accademia della Crusca, l’autrice smonta, pezzo per pezzo, tutte le convinzioni linguistiche della comunità italiana, rintracciandone l’inclinazione irrimediabilmente maschilista.

A seguire, alle 21 il concerto di Letizia Dei e Vertere String Quartet, con musica di Lou Reed e testi di Rachele Prisco: lo spettacolo porta sul palco la musica di Lou Reed per raccontare la catarsi che avviene attraverso la via dell’arte. Letizia Dei, insieme al Vertere String Quartet, pesca dagli anni Novanta e reinterpreta magistralmente alcuni pezzi di Song For Drella che Lou Reed e John Cale composero per celebrare la vita di Andy Warhol. Nella scaletta del concerto si potranno ascoltare anche altri grandi successi di Lou Reed scelti da Transformer, come Walk on the Wild Side e Perfect Day alternati ai testi inediti della poetessa Rachele Prisco.