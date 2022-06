Sabato 11 giugno in piazza Garibaldi torna il “Mercatino del riuso”

LASTRA A SIGNA – Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna a Lastra a Signa il “Mercatino del riuso”, l’iniziativa che ha come obiettivo quello di dare nuova vita a oggetti del passato provenienti dalle nostre cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. La manifestazione si terrà sabato 11 giugno dalle 10 alle 18 nel centro storico di Lastra a Signa, in piazza Garibaldi. I cittadini residenti nel Comune di Lastra a Signa che hanno presentato richiesta di partecipazione potranno usufruire di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e così via, ossia articoli di modesto valore in buone condizioni ma che non vengono più utilizzati. Questi ultimi potranno essere acquistati e recuperati da altre persone, evitando di finire in discarica come rifiuti o di ingombrare case e soffitte. Per tutte le informazioni contattare l’ufficio Suap ai numeri 0558743222-206.