Sabato 12 una Messa per don Sergio Pacciani, il ricordo della Pro Lastra

LASTRA A SIGNA – Una Messa in suffragio di don Sergio Pacciani. E’ quella che sarà celebrata sabato 12 dicembre alle 17 nella chiesa di San Martino a Gangalandi a Lastra a Signa. Don Pacciani, infatti, è originario proprio del Comune in riva all’Arno e della locale Pro Lastra Enrico Caruso, che ci tiene a ricordarlo come si deve. “Oltre alla religione – dicono – ha spaziato alla pittura, alla poesia, alla musica, al cinema e al teatro, per il quale ha scritto testi di successo, fino all’ultima sua più importante opera, “Pensieri per la domenica”, che sono il risultato di schemi di base preparatori alle omelie domenicali, frutto di una ricerca puntigliosa sui temi offerti dalle letture della liturgia”. E ancora: “Con la sua dipartita alla casa del Padre, non siamo rimasti soli, perché ha lasciato a tutti la sua voce affidata proprio ai suoi scritti, ai quali ognuno di noi può ricorrere, certi di trovare in tanta preziosa materia spunti di riflessione e di arricchimento spirituale. Gli amici e chi lo ha conosciuto lo ricorderanno con grande ammirazione e affetto. Ricorderanno il suo spessore umano e la sua cultura, il suo sorriso e il tono cordiale, a volte scherzoso, della sua conversazione. Ricorderanno soprattutto il suo essere un prete innamorato del suo Maestro: Gesù”.

(Si ringrazia il Gazzettino del Chianti per la fotografia)