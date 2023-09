Sabato 14 ottobre in piazza Firenze torna il “Mercatino del riuso”

LASTRA A SIGNA – Il 14 ottobre, dalle 10 alle 18 in piazza Firenze a Lastra a Signa, torna il “Mercatino del riuso”, l’iniziativa che ha come obiettivo quello di dare nuova vita a oggetti del passato provenienti dalle nostre cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione […]

I cittadini residenti nel Comune di Lastra a Signa che vorranno partecipare, potranno presentare domanda da oggi, 27 settembre, fino al 10 ottobre. Domanda che dovrà essere consegnata allo Sportello unico al cittadino del Comune (dal lunedì al sabato 8.40 -13.40, martedì e giovedì anche 15-17.40) oppure inviata alla Pec comune.lastra-a-signa@pec.it o via e-mail all’indirizzo suap@comune.lastra-a-signa.fi.it. I partecipanti al mercatino potranno usufruire di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e così via dicendo, ovvero articoli di modesto valore in buone condizioni ma che non vengono più utilizzati. Questi ultimi potranno essere acquistati e recuperati da altre persone, evitando di finire in discarica come rifiuti o di ingombrare case e soffitte. Per tutte le informazioni sui requisiti consultare il modello per richiesta di partecipazione, pubblicato sulla home page del sito web del Comune o contattare l’ufficio Suap ai numeri di telefono 055 8743222-206.