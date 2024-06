Sabato 15 e domenica 16 giugno il Caruso Wine and Food Summer Festival

LASTRA A SIGNA – Sabato 15 e domenica 16 giugno nella suggestiva Villa Caruso a Lastra a Signa sono attese 35 aziende, interessanti e vivaci produttrici artigianali di vino e food da tutta Italia, una selezione rara e notevole per conoscere vini e cibi di qualità alla VII edizione della due-giorni promossa dall’Associazione Villa Caruso con Firenze Spettacolo e Promowine e il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

La maestosa villa con giardino all’italiana, sede del Museo Enrico Caruso, torna dunque ad ospitare curiosi, appassionati e wine lovers: dalle 15 alle 23 assaggi illimitati per amanti del buon bere e del buon vivere, con street food e golosità tutte da assaggiare, e dj set con Leo Daddi al tramonto.

Sono privilegiate realtà artigianali e familiari, provenienti da tutta Italia: Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Puglia e naturalmente la Toscana quasi totalmente rappresentata in tutte le sue Doc, Docg e Igt e tipologie, Rossi, Bianchi, Rosati e Bollicine. Si assaggiano così anche vini e spumanti francesi e spagnoli. Tra le eccellenze gastronomiche specialità regionali come formaggi, salumi artigianali, conserve, pasta e dolci, per merende e cene open air. Caruso Wine & Food Summer Festival si svolge per la parte Tasting & Market nelle sale e saloni, al chiuso, per cui l’evento è assicurato anche in caso di maltempo.

Nel giardino, invece, le offerte gastronomiche dell’area ristoro per una ricca merenda o una cena al fresco in campagna optando tra la tradizione toscana dei “Tuscany Brothers” – pappa al pomodoro, arista, trippa, lampredotto, peposo – e la cucina dell’Osteria “Pratellino” – primi espressi, insalate, piatti tipici della tradizione rurale toscana, dolci casalinghi. Si può acquistare la bottiglia preferita direttamente dal produttore e degustarla comodamente seduti a cena. Il programma prevede anche la presentazione in anteprima del Sake Day del 6 ottobre prossimo, con un aperitivo a base di sake offerto ai presenti. Sarà presenta l’Anag – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa che farà assaggiare grappe e distillati. Il Festival è anche l’occasione per visitare il parco e il museo della villa e passare un pomeriggio estivo in assoluto relax: dal tardo pomeriggio il dj set con musica rilassante, per godersi il tramonto in tranquillità e fuori dal caldo cittadino.