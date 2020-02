Sabato 15 nuovo appuntamento con “Stuzzicando”: dal cinema alle associazioni del territorio

CAMPI BISENZIO – Sabato 15 febbraio torna il consueto appuntamento con “Stuzzicando”, la longeva iniziativa organizzata dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio e ospitata nella locale saletta situata nel parcheggio Coop.fi all’angolo con via Tesi. Al centro dell’incontro ci sarà “Dafne”, il film diretto da Federico Bondi che ci regala il ritratto di una ragazza affetta da sindrome di down, volitiva e spiritosa, che lavora in un supermercato Coop. Una ragazza che non subisce la propria “diversità” ma che vive la sua condizione con equilibrata serenità. La pellicola, presentata al Festival di Berlino, è stata inserita anche nella lista di selezione per una nomination agli European Film Awards. A illustrare il film sarà lo stesso regista, insieme a lui Claudio Vanni, responsabile delle relazioni esterne di UniCoop Firenze, che ha contribuito alla realizzazione della stessa pellicola. All’incontro sarà presente anche Iacopo Fossi per illustrare l’attività dell’associazione sportiva dilettantesca Quartotempo che da anni opera con successo sul territorio. L’appuntamento (che avrà inizio come di consueto alle 16.30) sarà condotto da Bruno Santini che dell’intero ciclo di “Stuzzicando” è anche direttore artistico. Al termine è previsto un aperitivo offerto dalla stessa accogliente sezione soci, l’ingresso è libero.