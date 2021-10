Sabato 16 alle 14.30 a San Lorenzo il funerale di “Benigno”. Il grazie della sorella Eva alla comunità campigiana

CAMPI BISENZIO – E’ una foto bellissima, che ritrae “Benigno”, quella che la sorella di Massimiliano, Eva, ha postato su Facebook per comunicare la data del funerale del fratello ma anche per ringraziare la comunità campigiana per l’affetto dimostrato in questi giorni. “Mio fratello Massimiliano – scrive Eva – dalle 15 di oggi sarà alle […]

CAMPI BISENZIO – E’ una foto bellissima, che ritrae “Benigno”, quella che la sorella di Massimiliano, Eva, ha postato su Facebook per comunicare la data del funerale del fratello ma anche per ringraziare la comunità campigiana per l’affetto dimostrato in questi giorni. “Mio fratello Massimiliano – scrive Eva – dalle 15 di oggi sarà alle cappelle della Misericordia in via Saffi a Campi Bisenzio. Il funerale si terrà sabato 16 ottobre alle 14.30 presso la chiesa di San Lorenzo. Approfittiamo per ringraziarvi con tutto il cuore per l’affetto che state dimostrando e il bene che avete dato a Massi. Se il mondo avesse un quarto della sua allegria e bontà sarebbe sicuramente più bello. Grazie da tutta la famiglia”.

Intanto, come riporta l’Ansa, emergono ulteriori dettagli sull’incidente che fra domenica e lunedì è costato la vita a Massimiliano Benigno: sul luogo dell’incidente sarebbero transitati numerosi automobilisti, nessuno dei quali si sarebbe fermato per dare l’allarme. È quanto emergerebbe dalle analisi delle telecamere della zona, acquisite dai Carabinieri. Gli occhi elettronici avrebbero registrato il passaggio di diverse auto, in entrambi i sensi di marcia. Per la morte del 47enne, come emerso nella giornata di ieri, è indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso una 31enne della provincia di Pistoia. La donna, individuata dai Carabinieri, coordinati dal Pm Beatrice Giunti, sempre grazie alle telecamere e ai frammenti del paraurti della sua auto sequestrati sul posto, nel corso dell’interrogatorio avrebbe confessato, raccontando di essersi accorta dell’uomo solo all’ultimo momento e di non essere riuscita a evitarlo. In base al suo racconto “Benigno” si sarebbe trovato già steso a terra quando è stato investito. La versione sarebbe confermata anche dai primi risultati dell’autopsia, secondo i quali il decesso sarebbe stato provocato da uno schiacciamento toracico, lesione compatibile con la circostanza che il 47enne fosse steso a terra. Sempre in base ai primi risultati dell’esame autoptico, è probabile che l’uomo sia deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate