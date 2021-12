Sabato 18 “La locandiera” al Teatro Aurora di Scandicci. Anche per scoprire le sue “origini” di Ponte a Signa

SCANDICCI – “La locandiera era di Ponte a Signa”: con questa “sconcertante” affermazione ci accoglie il direttore artistico Alessandro Calonaci, nonché capocomico della Compagnia Mald’Estro. “Già perché sabato 18 dicembre alle 21.15 andrà in scena la prima de “La locandiera” presso il Teatro Aurora di Scandicci. “Per una serie di studi fatti in questi due anni […]

SCANDICCI – “La locandiera era di Ponte a Signa”: con questa “sconcertante” affermazione ci accoglie il direttore artistico Alessandro Calonaci, nonché capocomico della Compagnia Mald’Estro. “Già perché sabato 18 dicembre alle 21.15 andrà in scena la prima de “La locandiera” presso il Teatro Aurora di Scandicci. “Per una serie di studi fatti in questi due anni di pandemia e alcuni colpi di fortuna, posso assicurarvi che La Locandiera è stata ideata da Goldoni grazie alla locanda Bicchierai al Ponte”. La soddisfazione di Calonaci è evidente: “All’epoca della stesura dell’opera, per arrivare a Firenze da Pisa e Livorno, era necessario risalire il fiume Arno fino all’ultimo porto: Ponte a Signa, dove si trovava la locanda che Goldoni frequentava nei suoi viaggi verso Firenze e alla quale si ispirò per la sua celeberrima commedia. Direte: come fa lei Calonaci a sapere tutto ciò? Sappiate che i documenti riguardanti quella locanda esistono tutt’oggi e sono di proprietà dell’Accademia del Coccio. I registri affermano infatti che Goldoni alloggiò più volte proprio lì e che la locanda fu gestita proprio da una donna: la figlia del proprietario deceduto. E’ tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione? Venite a scoprirlo sabato 18 dicembre al Teatro Aurora di Scandicci”.

La commedia delle commedie del teatro italiano in un adattamento comico, vivace e pieno di trovate: adattamento e regia di Alessandro Calonaci, aiuto regia Dania Nassini, con Alessandro Calonaci, Mery Nacci, Sauro Artini, Elena Pierattini, Matteo Caioli, Christian Vertucci, Cristina Poli, Sonia Fiaschi ed Elena Palloni, scenografie Gianmarco Pandolfini, fonico Lombardo Lombardi. Per informazioni 331 4363218 – e-mail teatroaurorascandicci@gmail.com . Per prenotazioni: Bar Aurora in via San Bartolo in Tuto, sezione soci Coop di Scandicci 055256746, Auser di Scandicci 055755188, Spi-Cgil 3456061078.