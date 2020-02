Sabato 22 e domenica 23 il centro di Campi è… a tutto Carnevale

CAMPI BISENZIO – Un fine settimana nel segno del divertimento e dell’allegria. Ma, soprattutto, nel segno del Carnevale. Nel centro di Campi. E’ quello in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio, in quello che è l’ultimo week end per maschere e coriandoli, e che ha come obiettivo, anche in questo periodo dell’anno, di animare il centro del nostro Comune. Con un programma ricco di iniziative: sabato 22 mercatino in via Santo Stefano mentre i più piccoli – anche i grandi, perché no – potranno divertirsi con i Pony presenti. Domenica 23, invece, dalle 14 alle 19, in piazza Fra’ Ristoro, gonfiabili gratuiti offerti da Fare Centro Insieme, sfilata alle 15 da piazza Dante, concorso mascherato a cura dell’Oratorio Totus Tuus Anspi, ancora il mercatino in via Santo Stefano e di nuovo la simpatia dei Pony. Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, per passare qualche ora in assoluta spensieratezza e vivere appieno lo spirito del Carnevale.