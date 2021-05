Sabato 22 Maggio l’assemblea ordinaria e straordinaria della Pro Lastra Enrico Caruso

LASTRA A SIGNA – Sabato 22 maggio alle 15 in prima convocazione e a alle 16 in seconda convocazione presso la sede sociale a Lastra a Signa si svolgerà l’assemblea ordinaria della Pro Lastra Enrico Caruso. L’ordine del giorno prevede oltre l’approvazione del bilancio 2020, il nuovo assetto della segreteria e le proposte per il […]

LASTRA A SIGNA – Sabato 22 maggio alle 15 in prima convocazione e a alle 16 in seconda convocazione presso la sede sociale a Lastra a Signa si svolgerà l’assemblea ordinaria della Pro Lastra Enrico Caruso. L’ordine del giorno prevede oltre l’approvazione del bilancio 2020, il nuovo assetto della segreteria e le proposte per il cento anni dalla morte di Enrico Caruso che saranno al centro degli eventi 2021 dell’associazione a Lastra a Signa e non solo. Alle 17 seguirà l’assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto, attualizzato alle norme vigenti.

La Pro Loco lastrigiana, infatti, costituita nel 1966, aderisce alla Unipli e opera da sempre nel territorio con eventi culturali, musicali, artistici, sociali e ricreativi, non ultimo il premio nazionale di pittura e le tante serate del salotto letterario e da oltre 40 anni organizza il Premio nazionale Caruso. “Con l’assemblea 2021 – dice il presidente Marco Dini – riprende l’attività gioco forza rallentata a causa della pandemia e si rivolge a tutta la cittadinanza per aderire all’associazione. Il tesseramento 2021 già aperto e in dell’assemblea sarà possibile iscriversi come nuovo socio o rinnovare l’adesione”. Per informazioni, oltre ai canali social della Pro Loco, è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo caruso.prolastra@gmail.com e fissare un appuntamento presso la storica sede in via Armando Diaz, 116 a Lastra a Signa. L’associazione nel 2007 è stata insignita con medaglia del Consiglio Regionale della Toscana per aver contribuito in oltre 40 anni di attività alla promozione della cultura toscana nel mondo.