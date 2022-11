Sabato 26 la sfida fra Lanciotto e Antella. Ma sarà anche una gara di solidarietà: tutto l’incasso andrà ad Andrea Papi

CAMPI BISENZIO – La storia di Andrea Papi è una di quelle storie che hanno emozionato tutti. Andrea, infatti, ha 21 anni e a fine agosto è rimasto vittima di un incidente in motorino che gli è costato l’amputazione della gamba destra. Portiere, giovane promessa dell’Antella, non si è mai arreso e una dimostrazione di […]

CAMPI BISENZIO – La storia di Andrea Papi è una di quelle storie che hanno emozionato tutti. Andrea, infatti, ha 21 anni e a fine agosto è rimasto vittima di un incidente in motorino che gli è costato l’amputazione della gamba destra. Portiere, giovane promessa dell’Antella, non si è mai arreso e una dimostrazione di solidarietà e di affetto nei suoi confronti arriva anche da uno degli anticipi del girone B del campionato di Promozione in programma domani, sabato 26 novembre. A Campi Bisenzio si gioca infatti l’incontro fra i padroni di casa della Lanciotto e l’Antella 99. E come ha spiegato il presidente della società padrona di casa, Giancarlo Cerbai, l’intero incasso sarà donato proprio ad Andrea Papi, impegnato ad affrontare le spese di riabilitazione per le conseguenze dell’amputazione della gamba. La società campigiana “vuole esprimere ad Andrea la propria solidarietà per affrontare tutte le “battaglie” che avrà di fronte a sé”.