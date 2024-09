Sabato 28 e domenica 29 a Campi le finali scudetto Under 18 dell’atletica

CAMPI BISENZIO – Il conto alla rovescia sta giungendo al termine. Dopo un anno di attesa e di preparazione l’Atletica Campi Bisenzio torna un’altra volta a organizzare una manifestazione a carattere nazionale. Dopo che lo scorso anno aveva ospitato la Finale Argento, questa volta allo stadio Zatopek, sabato e domenica 28 e 29 settembre, arriva l’evento nazionale di società più importante per quanto riguarda l’atletica Under 18. La Finale Oro del Campionato italiano di società Allievi e Allieve, che assegnerà gli scudetti dell’atletica Under 18 in campo maschile e femminile e definirà le graduatorie di squadra dal primo al dodicesimo posto. Ancora una volta Campi Bisenzio si pone quindi sotto i riflettori dell’atletica italiana: saranno oltre 700 le persone presenti fra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Attese, inoltre, le presenze, fra gli altri, del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, dell’assessore allo sport Davide Baldazzi, del presidente della Federatletica Stefano Mei e del vice-presidente vicario Fidal Alessio Piscini.

Campi Bisenzio mette così a frutto ancora una volta le principali caratteristiche che ne fanno una delle sedi più ambite per l’assegnazione di eventi di atletica: quelle logistica, legate all’ubicazione dello stadio Zatopek, facilmente raggiungibile da ogni direzione. Le gare, che saranno precedute dalle 13.30 dalla sfilata delle squadre con il saluto delle autorità, andranno in scena dalle 14 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 13 di domenica, seguite dalle premiazioni finali. Per quanto riguarda le note tecniche il Direttore di riunione indicato dalla Federazione sarà Rosa Cappellutti (da Bologna); la segreteria sarà a cura del Team Paolo Campailla con gli operatori Sigma Toscana Tamara Balestri e Mauro Naldini; i cronometristi di Carrara cureranno il timing con l’utilizzo dell’informatica; medico di campo sarà il medico sociale dell’Atletica Campi, Francesco Venditto con il supporto della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio; per le gare di lanci, sarà utilizzata la “macchinina” radiocomandata per il recupero degli attrezzi e il geo-metor per la misurazione dei lanci lunghi.