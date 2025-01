Sabato 4 gennaio il via ai saldi invernali. Confesercenti: abbigliamento, calzature e intimo gli acquisti più gettonati

FIRENZE – Partiranno sabato 4 gennaio a Firenze e in tutto il territorio della Metrocittà i saldi invernali 2025. Molto alto, come di consueto, dicono da Confesercenti, “l’interesse dei consumatori: quasi uno su due (il 46%) ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare”. È quanto emerge […]

FIRENZE – Partiranno sabato 4 gennaio a Firenze e in tutto il territorio della Metrocittà i saldi invernali 2025. Molto alto, come di consueto, dicono da Confesercenti, “l’interesse dei consumatori: quasi uno su due (il 46%) ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare”. È quanto emerge dal consueto sondaggio sui saldi di fine stagione invernali condotto da Ipsos per Confesercenti. Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: in media si spenderanno circa 262 euro a famiglia. Cifre importanti, per un evento promozionale che è ancora il più apprezzato dagli italiani: il 53% degli intervistati ritiene i saldi l’appuntamento più conveniente e utile, mentre solo il 20% indica il Black Friday. Dove si compra? Vincono negozi e attività di vicinato. Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimi saldi i punti vendita tradizionali, monomarca e plurimarca appaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto italiani su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online.

Nella “Top ten” degli acquisti maglioni e felpe anche sportwear, calzature, intimo, giubbotti, capotti e piumini, Jeans e denim, cappelli, accessori, abiti completi, borse, camice uomo e donna. Nei primi giorni dei saldi lo sconto medio applicato sarà intorno al 30% e i saldi invernali proseguiranno per 60 giorni. “Ci sono tutte le condizioni, anche meteorologiche, per un buon avvio dei saldi invernali, – commenta Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze – le nostre attività sono pronte, con un ottimo assortimento merce e la consueta disponibilità a venire incontro al cliente. Il consiglio è sempre il solito: rivolgetevi al vostro commerciante di fiducia sarete sempre ripagati in termini di professionalità e garanzia del prodotto.