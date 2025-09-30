Sabato 4 ottobre un trekking urbano per difendere il Crocifisso e il Padule

SIGNA – Un cammino collettivo, aperto a tutti i cittadini, per ribadire l’importanza di tutelare il territorio e dire no al nuovo Piano operativo del Comune di Signa. Sabato 4 ottobre il comitato “Territorio e buonsenso” del Crocifisso organizza un trekking urbano lungo le strade e i luoghi destinati a essere trasformati dal progetto urbanistico che prevede nuove edificazioni e la costruzione della tangenziale sul Padule da 50mila auto al giorno. “L’iniziativa -spiegano – vuole richiamare l’attenzione sull’impatto che queste opere avrebbero sul quartiere e sull’ambiente, con la perdita di aree agricole, spazi verdi e di un equilibrio naturale che rappresenta una ricchezza per l’intera comunità. Per questo, sono anche stati invitati i candidati alla presidenza della Regione e tutti i candidati al consiglio del collegio Firenze 4. Invitiamo cittadini, famiglie, associazioni e realtà sensibili al tema della difesa del territorio a partecipare. Con questo trekking vogliamo mostrare sul campo cosa significa se verrà approvato il Piano operativo: non solo cemento, ma anche la cancellazione di un patrimonio naturale che appartiene a tutti. La nostra proposta è diversa: parchi, servizi, valorizzazione del paesaggio”. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle 10.30 in via Madre Teresa di Calcutta, davanti al supermercato Dpiù. La camminata, gratuita e aperta a tutti, durerà circa un’ora e si svolgerà con un percorso semplice e accessibile.