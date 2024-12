Sabato 7 e domenica 8 dicembre “Zia Natale tutto l’anno” in prima nazionale al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – L’accoglienza, la curiosità verso le altre culture, l’importanza della lettura ad alta voce e la trasmissione del sapere: saranno questi i temi al centro dello spettacolo in prima nazionale “Zia Natale tutto l’anno”, un racconto divertente e toccante tra musica, poesia e situazioni esilaranti. Appuntamento quindi sabato 7 alle 16.30 e alle 19 e domenica 8 dicembre alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni per due pomeriggi all’insegna dell’incanto e del divertimento per grandi e piccini con l’adattamento teatrale del libro “Zia Natale” di Simone Frasca (Il Battello a Vapore), scrittore e illustratore di libri per l’infanzia e creatore dell’ormai celebre Bruno lo Zozzo (Piemme), che è stato adottato come mascotte dall’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. La produzione è della Fondazione Accademia dei Perseveranti e Zera, con la regia e drammaturgia firmate da Andrea Bruni, le musiche di Alessandro Luchi e Massimo Iuliani e con in scena Alessia De Rosa, Andrea Bruni, David Cinelli, Lucia Agostino, Maddalena Amorini e Vieri Raddi. (info: www.teatrodante.it, biglietti: 0558940864 WhatsApp 3463038170 biglietteria@teatrodante.it).

Lo spettacolo racconta la straordinaria avventura di Zia Natale, sorella di Babbo Natale, che prende il suo posto quando un imprevisto rischia di compromettere la festività più attesa dell’anno. Con una slitta trainata da una buffa squadra di pinguini volanti, Zia Natale parte per portare libri e storie ai bambini di tutto il mondo, trasformando il Natale in una festa che dura tutto l’anno. Durante il viaggio, incontrerà Kalle, un bambino norvegese che ama leggere ma vive in un villaggio dove mancano i libri. La storia, narrata con leggerezza e poesia, diventa un omaggio alla magia della lettura e al valore della condivisione culturale.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa produzione, – dice il regista e drammaturgo Andrea Bruni – un progetto che ha visto il contributo prezioso di molti talenti. Insieme agli artisti coinvolti, ai musicisti e ai compositori Alessandro Luchi e Massimo Iuliani, Paolo Moretti ha dato vita alle animazioni, Sabrina Vanni ai coloratissimi costumi e Simone Frasca, l’autore del libro da cui è tratto lo spettacolo, ha realizzato i disegni originali. È uno spettacolo che fonde diversi linguaggi artistici: proiezioni, illustrazioni, musica e danza si intrecciano per dar vita a qualcosa di unico. Pensato per un pubblico di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, lo spettacolo offre anche citazioni cinematografiche che lo rendono ancora più ricco. Siamo pieni di entusiasmo per questo debutto e voglio esprimere la mia gratitudine al Teatrodante Carlo Monni e alla Fondazione per aver reso possibile questa importante produzione. Spero davvero che possa diventare un momento di condivisione indimenticabile per tutti”.

“Abbiamo fortemente desiderato portare in scena una produzione dedicata ai più piccoli – aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti – affidandoci a una compagnia di attori e a un regista del territorio. Questa scelta riflette il nostro impegno nel valorizzare la dimensione metropolitana, non solo per sostenere le eccellenze artistiche della nostra comunità, ma anche per rafforzare la nostra identità come realtà teatrale che investe nella progettazione e produzione di spettacoli pensati per i ragazzi e le ragazze. Questo progetto rappresenta un tassello importante di un percorso più ampio che ci vede impegnati su diversi fronti: dal radicamento sul territorio alla creazione di eventi culturali capaci di trasmettere temi attuali rilevanti, come l’importanza della lettura, pur con leggerezza, in linea con lo spirito del festival Luglio Bambino, che tornerà nel 2025. Il Teatrodante Carlo Monni, attraverso questa produzione, conferma la sua vocazione a essere un punto di riferimento per il teatro dedicato alle nuove generazioni, promuovendo un’offerta culturale inclusiva e coinvolgente”.