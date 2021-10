Sabato 9 e domenica 10 a Campi Bisenzio torna la “Festa del cioccolato”

CAMPI BISENZIO – Sabato 9 ottobre torna a Campi Bisenzio la “Festa del cioccolato”, la manifestazione, promossa dall’Associazione Fare Centro Insieme che si terrà in via Santo Stefano e piazza Fra Ristoro. Per svolgere il mercatino sono istituiti i seguenti divieti di sosta e traffico nel centro cittadino: divieto di sosta e transito in Via […]

CAMPI BISENZIO – Sabato 9 ottobre torna a Campi Bisenzio la “Festa del cioccolato”, la manifestazione, promossa dall’Associazione Fare Centro Insieme che si terrà in via Santo Stefano e piazza Fra Ristoro. Per svolgere il mercatino sono istituiti i seguenti divieti di sosta e traffico nel centro cittadino: divieto di sosta e transito in Via Santo Stefano; divieto di transito in Piazza Gramsci (tratto tra via Roma e via XXIV Maggio e nella via Roma, escluso i veicoli dei residenti e per accedere alle attività commerciali e artigianali esistenti); divieto di immissione su via Santo Stefano per i veicoli provenienti da via Catalani, via 1° Maggio, via IV Novembre e via Castellare.

“Si tratta – dice l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – di un evento davvero importante per ricreare socialità e al tempo stesso dare un importante impulso all’economia del nostro centro storico. I banchi di cioccolato, il mercatino artigianale e i giochi per bambini in piazza Fra Ristoro renderanno questo week end davvero indimenticabile”. Dello stesso parere il sindaco Emiliano Fossi: “La festa del cioccolato è una delle tante iniziative pensate per ravvivare il nostro centro storico: una città più viva è una città più sicura, dove è più facile sentirsi parte di una comunità. Inoltre, riabituarci a vivere la città significa anche aiutare l’economia locale: un’economia reale, fatta dai campigiani per i campigiani, che tanto ha sofferto negli ultimi mesi e che merita di tornare a crescere”.