Sabato aveva danneggiato due auto a Signa, oggi ha accoltellato un uomo a Lastra: arrestato dai Carabinieri

LASTRA A SIGNA – Lo avevamo “conosciuto” sabato scorso quando, a Signa, in piazza Stazione, aveva prima danneggiato l’auto di un disabile e subito dopo quella di servizio dei Carabinieri che poi lo avevano immobilizzato.

Ma evidentemente… non gli è bastato e questa mattina, verso le 9, presso un bar di via Livornese a Lastra a Signa, il 27enne egiziano protagonista dei fatti signesi è ritenuto responsabile di avere accoltellato, per futili motivi, un connazionale e per questo è stato arrestato, in flagranza di reato, per tentato omicidio. La vittima, di 38 anni, è stata trasportata presso l’ospedale di Torregalli e non è in pericolo di vita. L’uomo invece è stato condotto presso il carcere di Sollicciano.