Sabrina Fiorelli nuova consigliera della Lega

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha deliberato nella seduta di martedì 29 ottobre, la surroga del consigliere del gruppo consiliare della Lega Giuseppe Polimeni in seguito alle dimissioni presentate nei giorni scorsi. Al sui posto siederà fra i banchi del consiglio Sabrina Fiorelli, prima dei non eletti nella lista “Lega Salvini Toscana”.

“Sabrina Fiorelli, prima donna della Lega a rappresentare il partito in città. – ha affermato il consigliere della Lega Daniele Brunori – Un momento importante per la Lega, che vede nell’elezione di Fiorelli non solo un risultato storico, ma anche una nuova opportunità di rafforzare l’impegno sul territorio”. “Sono profondamente emozionata – ha detto Sabrina Fiorelli nel suo discorso inaugurale – e sento con forza la responsabilità di questo ruolo. Da sestese, essere qui significa per me non solo un traguardo personale, ma una missione per contribuire alla mia comunità, che mi ha sempre dato tanto.” Fiorelli ha espresso il suo impegno a portare avanti il lavoro della Lega, ringraziando i cittadini e il suo gruppo per la fiducia e aggiungendo una nota poetica: “Permettetemi di prendere in prestito una frase di Fabrizio De André, che per me ha un significato speciale oggi: ‘Non cercate di fermare il vento…’ e aggiungo io, il vento del cambiamento di cui Sesto ha bisogno’ gli fate solo perdere tempo’”. “Sabrina è da sempre un punto di riferimento per il nostro gruppo. – ha proseguito Brunori – Come vice segretario della sezione di Sesto, ha dimostrato impegno e attaccamento al territorio, e oggi siamo orgogliosi di vederla entrare in Consiglio. Tre anni fa, per una manciata di voti, era rimasta fuori, ma per noi è sempre stata parte integrante del lavoro di squadra, portando idee e proposte”. Brunori ha concluso evidenziando la passione e competenza di Fiorelli. “Sappiamo che Sabrina – ha detto – saprà rappresentare i cittadini con dedizione, sempre mettendo al primo posto il bene della comunità”.