Sabrina Piermarini (Sesto Sotto Casa): “Natale, allibita dalle polemiche nate sui social”

SESTO FIORENTINO – “Il Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa è impegnato da mesi, insieme al Comune e agli sponsor, nell’organizzazione degli allestimenti e degli eventi per questo Natale. Si tratta di un periodo molto importante per il tessuto economico e sociale della nostra città, in particolare per il centro, che vogliamo rendere bello, accogliente e ricco di iniziative. E sono allibita dalle polemiche sui social degli ultimi giorni, polemiche insensate che danneggiano il commercio e vanificano l’impegno del CCN”: non si è fatta attendere la replica di Sabrina Piermarini, presidente del Centro Commerciale Naturale, “Sesto Sotto casa”, in merito alle polemiche innescate in merito all’albero di Natale.

“Trovo particolarmente singolare che al coro si sia unito, sempre attraverso i social, anche il consigliere Gabriele Toccafondi, con un post superficiale e offensivo. Al consigliere, come a qualsiasi “polemista da tastiera”, sarebbe bastato chiedere informazioni in Comune o alla nostra associazione o semplicemente alzare lo sguardo dallo schermo e guardarsi intorno per accorgersi che gli allestimenti non sono ancora terminati. La vicenda dell’albero a pagamento è talmente tanto ridicola da non essere quasi commentabile: come si può pensare che l’albero si accenda solo a pagamento? Il nostro albero sarà sempre acceso, sarà un albero a basso consumo energetico e l’inserimento della moneta serve ad attivare giochi di luci. Tutto il ricavato andrà in beneficenza al Centro di ascolto di Sesto Fiorentino, una realtà che non ha bisogno di presentazioni. Il Natale a Sesto Fiorentino si accenderà sabato 26 Novembre. Ci aspettiamo grandi cose da questo grande investimento che chiunque abbia a cuore la città deve sostenere vivendo centro, contribuendo a migliorarlo, facendo pervenire osservazioni e suggerimenti costruttivi per il futuro”.