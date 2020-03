LASTRA A SIGNA – Sospeso, fino a data da destinarsi, il servizio di distribuzione dei sacchi celesti presso il Punto Amico di via Cadorna a Lastra a Signa. Come comunicato da Alia Servizi Ambientali Spa, infatti, vista la straordinarietà del momento attuale, sarà possibile utilizzare qualsiasi sacchetto domestico per esporre e conferire rifiuti, meglio se trasparente.