Sacchi rossi dei rifiuti ritirati in ritardo da Alia. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Esposti alle intemperie, i sacchi dei rifiuti di chi è positivo al Covid, molte volte vengono ritirati in ritardo. A segnalare questa situazione Marcello Massi che documenta lo spostamento di tempo e luogo di alcuni sacchi dei rifiuti in via Bruschi, anche con le foto.

“La domanda che mi pongo – dice Massi – è: l’assessore all’ambiente del comune di Sesto Fiorentino è già caduto in letargo?”

“Nonostante l’osservanza della disposizione, da parte degli utenti interessati, – spiega Massi – sul marciapiede, in corrispondenza delle così dette ‘case dei ferrovieri’ opposto al civico 109 di via Bruschi, giovedì 21 alle ore 9:21(un sacchetto rosso con rifiuti prodotti da utenti positivi depositato la sera del sabato precedente, era ancora lì. Domenica 24 ottobre alle ore 20.22 al sacchetto presente in data 21 se ne sono aggiunti altri due sacchetti che sono stati ritirati solamente nel tardo pomeriggio di lunedì 25 ottobre. Sabato 30 ottobre, dopo le ore 22, è stato depositato un nuovo sacchetto rosso che in base alle comunicazioni fornite agli utenti interessati, doveva essere prelevato la mattina di domenica 31 ottobre ma purtroppo, giovedì 4 novembre alle ore 17 non era ancora stato ritirato da Alia. Nonostante le ordinanze regionali in merito all’emergenza epidemiologica, il servizi Alia lascia molto a desiderare ed ai cittadini sestesi continuano ad arrivare quote Tari , approvate dalla giunta e dal consiglio comunale, sempre più consistenti”.