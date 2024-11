Sacro Cuore: inaugurata una nuova sezione dell’asilo nido

CAMPI BISENZIO – Una nuova offerta scolastica per le famiglie di Campi Bisenzio. È con queste premesse che la Scuola Sacro Cuore, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, ha inaugurato una nuova sezione del nido, “a dimostrazione – si legge in una nota – della richiesta continua sul territorio, frutto dell’adesione da parte della Regione Toscana […]

CAMPI BISENZIO – Una nuova offerta scolastica per le famiglie di Campi Bisenzio. È con queste premesse che la Scuola Sacro Cuore, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, ha inaugurato una nuova sezione del nido, “a dimostrazione – si legge in una nota – della richiesta continua sul territorio, frutto dell’adesione da parte della Regione Toscana ai nidi gratis”. I lavori di ampliamento sono stati realizzati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che, con questa attività, “dimostra insieme a Scuole per Crescere l’attenzione per i più piccoli e per le loro famiglie”. Al taglio del nastro erano presenti Leonardo Alessi, presidente Fism, Federica Petti, vice-sindaco con delega a politiche educative, infanzia e istruzione del Comune di Campi Bisenzio, e Daniele Matteini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio.