Sala Ragazzi della Biblioteca: riprende l’attività

SESTO FIORENTINO – Riprendono in sicurezza gli appuntamento e le attività della Sala Ragazzi della Biblioteca Ragionieri che, dal prossimo fine settimana, tornerà a proporre ai propri piccoli utenti letture, laboratori e spettacoli, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Sabato 19, alle ore 11, e martedì 26 settembre, alle ore 17, ci saranno i laboratori dedicati all’archeologia a cura di Valter Fattorini organizzati nell’ambito delle Giornate degli Etruschi.

Le attività proseguiranno in ottobre con due spettacoli di burattini (sabato 3 e 17) e una serie di iniziative dedicate a Gianni Rodari. A lui e alle sue storie sono ispirati i due appuntamenti di “Libri in Azione”, i laboratori di lettura e giochi teatral-espressivi a cura di Francesca Ceccarelli, previsti per sabato 10 e 31 ottobre; l’associazione culturale Artemista, in collaborazione con Biblioteca Ernesto Ragionieri, proporrà invece per sabato 24 ottobre lo spettacolo musicale Atalanta, liberamente tratto dal racconto di Rodari.

BiblioHalloween concluderà questo ciclo di proposte per bambini con uno speciale appuntamento dedicato al teatro delle ombre, a cura dell’Associazione Teatrombria (giovedì 29 ottobre, ore 17).

Tutti gli spettacoli in Biblioteca sono gratuiti, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero 0554496851. Il programma completo della Sala Ragazzi è http://bit.ly/SalaRagazziSett20