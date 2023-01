Saldi ai Gigli: sconti dal 30% al 70% con qualche curiosità

CAMPI BISENZIO – In coda ieri mattina, 5 gennaio, prima dell’apertura davanti agli ingressi de I Gigli, i visitatori hanno atteso che le porte del Centro Commerciale si aprissero per l’avvio dei saldi invernali. Tanti i clienti arrivati anche da fuori provincia (Pistoia, Prato e altre zone della Toscana) che sono andati a caccia di occasioni nei punti vendita delle medie superfici come Zara, Primark, H&M, Ovs, Coin, Stradivarius e negli altri store. Sconti e promozioni dal 30% fino al 50%, con qualche punta al 70% nei settori delle calzature, abbigliamento intimo, elettronica e gioielli come però esempio Stroili Oro che propone il 40%. La scelta per molti è stata indirizzata verso i capispalla come piumini e cappotti, must dell’autunno-inverno 2022/2023, e poi scarpe e accessori. Le vetrine hanno puntato non solo sull’esposizione dei loro prodotti, ma anche sulla creatività nella comunicazione dello sconto cercando frasi curiose e accattivanti. Come nel caso di Nuvolari abbigliamento per uomo che ha preferito al classico “saldi” scrivere “Buy now or cry later”, oppure Cafè Noir calzature e accessori che ha puntato su immagini come “Winter Sale” e altri che hanno giocato artisticamente sulla scritta saldi. Tra un acquisto e l’altro, una fermata per un caffè, per uno snack o per una pausa-pranzo tra le proposte dei 25 ristoranti del Centro Commerciale, dove è possibile gustare sfiziosi menù tipici, piatti vegetariani, golosità da fast-food o classiche pizze. Anche oggi, 6 gennaio, festa dell’Epifania, i negozi del Centro Commerciale saranno aperti dalle 9 alle 21 (Primark 9-22) e la ristorazione fino alle 23.