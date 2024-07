Saldi estivi, in Toscana il via sabato 6 luglio. Prevista una spesa media di 200 euro a famiglia

FIRENZE – Prenderanno il via sabato 6 luglio in Toscana i saldi estivi e, come spiegano da Fismo Confesercenti Firenze, “il calendario, dopo l’avvio infrasettimanale dello scorso anno, ci fa tornare al giorno più commercialmente competitivo e consono del sabato”. “Basta tale fatto, insieme alla situazione meteo di una “estate ritardata” che ha fortemente condizionato […]

FIRENZE – Prenderanno il via sabato 6 luglio in Toscana i saldi estivi e, come spiegano da Fismo Confesercenti Firenze, “il calendario, dopo l’avvio infrasettimanale dello scorso anno, ci fa tornare al giorno più commercialmente competitivo e consono del sabato”. “Basta tale fatto, insieme alla situazione meteo di una “estate ritardata” che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno, per lasciare intravedere la possibilità di una partenza sensibilmente positiva almeno rispetto al 2023″, commenta Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze. “Certo, occorrerà poi aspettare qualche settimana per fare una valutazione complessiva sull’andamento delle vendite, che comunque potranno essere condizionate da altri fattori come l’ innalzamento generalizzato del costo della vita, la crescita degli acquisti on line, la stasi nella crescita dei redditi familiari. Un bel traino potrebbe comunque essere garantito, soprattutto nelle zone più turistiche del territorio, dalla presenza di acquirenti stranieri con elevata capacità di spesa”, conclude Nigi. Alcuni numeri: 60 giorni di durata, 180-200 euro spesa per nucleo familiare, 30% media sconto prima settimana, 5 articoli più gettonati outfit donna: costumi, sneakers e calzature, abiti da cerimonia, abbigliamento sportswear, tubino senza maniche, 5 articoli più gettonati outfit uomo: polo e t-shirt, abiti da cerimonia, calzature, giacche, pantaloni.