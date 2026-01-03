Saldi: mille in coda ai Gigli per il primo giorno

CAMPI BISENZIO – Oltre 1.000 persone in attesa questa mattina, sabato 3 gennaio, per l’inizio dei saldi invernali al Centro Commerciale I Gigli. Il numero dei visitatori, arrivati da tutta la Toscana, è cresciuto progressivamente nel corso della mattinata. Il tradizionale rito della caccia all’occasione ha coinvolto tutti i punti vendita del Centro Commerciale, con […]

CAMPI BISENZIO – Oltre 1.000 persone in attesa questa mattina, sabato 3 gennaio, per l’inizio dei saldi invernali al Centro Commerciale I Gigli. Il numero dei visitatori, arrivati da tutta la Toscana, è cresciuto progressivamente nel corso della mattinata. Il tradizionale rito della caccia all’occasione ha coinvolto tutti i punti vendita del Centro Commerciale, con una particolare concentrazione nei negozi di abbigliamento per adulti e bambini, abbigliamento sportivo, calzature e accessori moda. Buoni riscontri anche per altri settori merceologici: hanno attirato l’interesse dei visitatori gli store dedicati al beauty, dai brand più classici come Sephora ai nuovi format come VeraLab e il temporary store K-ippun Haro dedicato alla skincare coreana, così come gli store di elettronica e l’abbigliamento intimo.

Tra i 140 punti vendita, grande affluenza soprattutto nelle medie superfici come Zara, con il nuovo format inaugurato a settembre 2025, Primark, H&M, OVS, JD Sport, Game7, Coin, Stradivarius e Bershka, che ha aperto il nuovo store lo scorso novembre. Sconti e promozioni fino al 50%. Molti clienti anche nei negozi di recente apertura come New Martina, Build-A-Bear e Legami.

Le scelte di acquisto si sono concentrate principalmente sui capispalla, come cappotti, piumini e giacconi, oltre a scarpe e accessori moda. C’è chi si è lasciato guidare dalle occasioni proposte dai saldi e chi, invece, è entrato con le idee chiare per acquistare capi già individuati prima dell’inizio delle promozioni.

Tra un acquisto e l’altro, non sono mancate le soste per un caffè, uno snack o la pausa pranzo tra le proposte dei 30 bar e ristoranti del Centro Commerciale. Un’offerta ampia e variegata che spazia dai menù tipici toscani ai piatti vegetariani, dalle golosità fast food alle pizze, passando per nuove proposte come Smashie Burger e ristoranti capaci di soddisfare ogni esigenza: dall’etnico con Calavera Restaurant, Umi Sushi Restaurant e Mr. Wu, alle proposte healthy food di Flower Burger e ILovePoke, fino al food market Ai Banchi del Mercato Centrale, alle curiosità per i più giovani come Machi Machi e Yogo, senza dimenticare i grandi classici come l’Antico Vinaio.

Il Centro Commerciale I Gigli sarà aperto anche martedì 6 gennaio, con il nuovo orario dalle 9 alle 21 e chiusura alle 23 per la ristorazione.

Per chi desidera lasciare l’auto a casa, è disponibile il servizio Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze SMN (piazzale Montelungo) e arrivo al Centro Commerciale I Gigli, oltre al nuovo servizio gratuito di collegamento con la stazione FS di Calenzano, facilmente raggiungibile in treno da numerose destinazioni. Informazioni su corse e orari sono disponibili su www.igigli.it e sull’app GigliPass, che offre premi di benvenuto, sconti esclusivi, giochi a premi e Gift Card. L’app è scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store.