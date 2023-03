Salone del giocattolo. Consegnati gli Oscar dei soldatini

CALENZANO – L’affresco della Cappella Sistina, il mondo distopico raccontato in un luna park abbandonato e la distruzione della guerra a Berlino, sono le prime tre opere premiata con l’Oscar del soldatino, nel corso del Salone del giocattolo che si è tenuto domenica scorsa a Calenzano. Al Delta Florence insieme ai collezionisti che hanno esposto giochi e giocattoli d’epoca si è tenuto il concorso “Frammenti di storia” nato da un’idea dell’associazione fiorentina La Condotta e organizzato dal Paese dei Balocchi di Sesto Fiorentino che ha veduto in questa edizione, la 22esima, moltissimi partecipanti dopo la sosta dovuta alla pandemia. Oltre 600 le opere esposte fra elaborazioni, sculture, plastici, diorami arrivate da tutte le parti d’Italia dal nord e dal sud, per contendersi quello che è definito l’Oscar di questo settore ovvero il premio della Regione Toscana. Una speciale giuria composta da giorrnalisti, attori, registi, scenografi, ha decretato i vincitori del Premio messo in Palio dal Consiglio Regionale della Toscana. Al primo posto è arrivato Luigi Fusco con due opere “Creazione” e “Il Vecchio e il Bambino”, secondo classificato “Berlino anno zero di Marco Neri, il terzo posto è andato a Stefano Ferrari con “Comando abbiamo un problema” e quarto classificato è stato Claudio Lombardi con “Carro Etrusco”. L’altra giuria interna composta da addetti ai lavori come esperti in uniformologia, cultori di storia ha ha scelto per il Premio Regione Toscana 2023 Best of show 2023: Angelo Amorese di Verona con la seguente motivazione “per la magistrale pittura di una serie di soldatini piatti” e Massimo Ruggeri di Roma che ha ottenuto il Premio alla carriera con il Marzocco offerto dal Delta Florence.