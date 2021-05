Salta la luce in via Matteotti, intervento di Enel Distribuzione per riparare il guasto

SESTO FIORENTINO – Una notte al buio. E’ accaduto la sera in via Matteotti e in alcune strade limitrofe: la luce è mancata in alcune abitazioni a partire dalle 21.30 e è ritornata attorno alle 3 di notte, in altri casi invece la corrente elettrica è “saltata” per pochi minuti. Adesso tutto è tornato nella […]

SESTO FIORENTINO – Una notte al buio. E’ accaduto la sera in via Matteotti e in alcune strade limitrofe: la luce è mancata in alcune abitazioni a partire dalle 21.30 e è ritornata attorno alle 3 di notte, in altri casi invece la corrente elettrica è “saltata” per pochi minuti. Adesso tutto è tornato nella normalità. Ma cosa è accaduto? Lo spiega, in una nota E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Ieri sera alle 21.54, spiega Enel si è verificato “un disservizio su un cavo interrato tra via Cavour e via Matteotti, in seguito ad uno scatto di linea in uscita dalla cabina primaria di Calenzano che ha richiesto l’esecuzione di alcune manovre in telecomando per ripristinare il normale schema di rete. Durante queste operazioni il cavo interrato citato è risultato danneggiato, probabilmente per un corto verificatosi durante l’interruzione temporanea dalla cabina primaria”.

Per rifornire di nuovo la corrente elettrica, i tecnici di E-Distribuzione, “dopo aver effettuato le ispezioni lungo la linea e in cabina, sono intervenuti sul posto effettuando dei bypass per rialimentare le utenze coinvolte. Gradualmente la situazione è tornata alla normalità con il ripristino dell’alimentazione elettrica sia per le utenze dell’area di via Matteotti e dintorni sia per le altre zone coinvolte a macchia di leopardo tra via Pratese, Capalle e Pratignone”.



La società elettrica prosegue la nota, ha “provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra”.

Per segnalare i guasti, E-Distribuzione mette a disposizione il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o contatto telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.